Nočno veseljačenje na Hvaru: umrla 20-letna turistka

HVAR – Nočno veseljačenje na otoku Hvaru se je za 20-letno turistko končalo tragično. Mladi Britanki je v klubu postalo slabo, ko je na kraj prispela ekipa nujne medicinske pomoči, pa je bila že nezavestna.

Med prevozom v bolnišnico ji je zastalo srce, dihanje se je ustavilo, poskusi oživljanja pa so bili neuspešni.

Zdravniki so lahko potrdili le še smrt, preiskovalci pa so zaslišali njene prijatelje. Ti so povedali, da je usodne noči popila precej alkohola, jemala pa je tudi nekatera zdravila, antibiotike in antidepresive, poroča hrvaški Index.