Nočna mora v Šibeniku: streljali pred vrtcem, huligane še iščejo

ŠIBENIK – To, kar se je konec tedna dogajalo v neposredni bližini šibeniškega otroškega vrtca, je nočna mora vsakega starša. Tamkajšnji portal poroča, da je ravnateljica vrtca potrdila, da je prišlo do streljanja.

»Vzgojiteljice so vrtec prišle okoli 6.30 in v vratih opazile luknjo. Najprej so pomislile, da je nekdo s kamnom razbijal po vratih, a so policisti ugotovili, da je luknja nastala, ker je nekdo z zračno puško streljal v vrata,« je povedala ravnateljica.

Na otroškem igrišču so našli pravo razdejanje – od drog in brizg do steklenic. Ravnateljica je povedala, da se s policisti dogovarjajo, da bi patruljirali na območju, a za zdaj brez uspeha. »Osebno bom prišla sem, da ujamem te huligane,« je povedala. In dodala: »Še vedno mi ne gre v glavo. Tukaj obiskuje vrtec sedemdeset otrok, oni pa streljajo z zračno puško. So normalni?«