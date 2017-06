Nočna mora na šolski ekskurziji

LIDO DI JESOLO – Šolska ekskurzija v letovišče Lido di Jesolo se za 18-letnega Vanjo Pejakovića ni dobro končala. Že prvi dan večdnevnega izleta se je namreč mladenič tako hudo poškodoval, da je priklopljen na aparate in v komi, iz katere ga zdravniki občasno prebujajo.

Potovanje, ki bi moralo biti prežeto z veseljem in zabavo, se je 27. maja za dijaka, njegove prijatelje in profesorje spremenilo v pravo nočno moro. Vanja se je hudo poškodoval, ko je z meter visokega pomola skočil v vodo, ki pa je bila globoko zgolj 50 centimetrov.

»Na mestu, kjer je skočil, je postavljena tabla z jasnim napisom, da je s tega pomola prepovedano skakanje v vodo,« so komentirali v šoli. V nadaljevanju so pojasnili še, da so bili z dvajsetimi dijaki trije profesorji. Opozorili so jih, da morajo ostati v skupini, če bi se kdo želel oddaljiti, pa mora o tem obvestiti profesorja. Med tistimi, ki navodil niso upoštevali, ampak so skočili v vodo, je bil tudi Pejaković.

»Ko so ga po skoku izvlekli iz vode, je bil pri zavesti. Opravičil se je in rekel: 'To ne bo srečni konec zame,'« je pojasnilEdi Hanaš, ravnatelj srednje šole.

Vanji so reševalci imobilizirali vrat, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Starši so takoj, ko so bili obveščeni o dogodku, odpotovali v Italijo k nesrečnemu sinu.