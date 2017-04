Niso opazili policista v avtu in so vlomili vanj

CHESTERFIELD – Divja noč se je za skupino najstnikov končala s kupom kazenskih ovadb zaradi tatvine, napada na policista in posesti strelnega orožja.

Po poročanju chesterfieldske policije je policist sedel v neoznačenem vozilu, ko je opazil, da se mu je od zadaj približal avto. Skupina ljudi se je odpravila proti njegovemu vozilu, eden izmed njih pa je poskušal vlomiti. Pri tem ni preveril, ali je avto prazen.

»Noro in še kako neumno,« je zgroženo komentiral policist Torie Shirley. Mladi in nespretni kriminalci so hitro zbežali, a so jih policisti kmalu ujeli. Zasegli so tudi večjo količino denarja in strelno orožje.