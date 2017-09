Nihče mu ni verjel: žena 12 let zlorabljala moža

Prvič ga je fizično napadla na poročno noč. Upal je, da se to ne bo več ponovilo. A se je.

Ker je menil, da mu ne bodo verjeli, je Neil Tweedy (45) nastavil kamero in skrivaj posnel enega od izbruhov njegove Helene. Ti so trajali kar 12 let, preden se je po rojstvu otroka odločil poiskati pomoč.

Posnetki prikazujejo, kako ga Helena udarja, kolne in vpije nanj, in vse to pred njuno hčerjo. Po treh incidentih, ki so se po njegovem mnenju stopnjevali, je posnetke izročil policiji. Na sodišču je vse priznala, izrečena pa ji je bila prepoved približevanju možu. Med drugim je povedal, da je v zakonu Helene prevzela njune finance. Pravzaprav je od moža zahtevala, da ji izroči vso plačo, saj da bo plačevala račune.

Ne glede na vse jo je Neil po obsodbi branil: »Fantastična učiteljica je, ki dela od jutra do mraka.« Njeno vedenje opravičuje z uživanjem alkohola, zaradi česar bi enkrat skoraj umrla. Zdaj upa, da bo poiskala ustrezno pomoč.