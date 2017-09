Nič hudega sluteč si je umival roke, ko ga je napadel, krokodil

KOLOMBO – Novinar in diplomant z Oxforda je užival na počitnicah na Šrilanki, ko mu je usoda obrnila hrbet. Paul McClean je v obmorski vasici Panama užival v srfanju. V bližnji reki si je v četrtek popoldne umival roke, ko ga je zgrabil krokodil in zvlekel v blatno laguno. Truplo 24-letnega poročevalca Financial Timesa so odkrili v petek. »Imel je več ran na desni nogi,« je razkril predstavnik policije.



»Truplo je bilo v blatu nedaleč od kraja, kjer so ga prijatelji nazadnje videli.« Priče tragedije so povedale, da je z rokam mahal po zraku, preden je izginil pod vodo. Lastnik bližnje šole deskanja Safa Surf Fawas Lafeer se spominja: »Učil se je deskati, kmalu za tem je nameraval oditi na stranišče. Oddaljil se je približno 800 metrov v džunglo. Ko si je umival roke, ga je zgrabil krokodil. To je videl lokalni ribič. Krokodil ga je vlekel v reko, stran od plaže.« Oblasti so na kraj njegovega izginotja poslale vojsko, da bi ga hitreje našli.



»Krokodili odnesejo trupla v reko in jih skrijejo v blato. To je bilo prvič, da se je kaj takšnega zgodilo pri nas.«



V Afriki je vsako leto več sto primerov, da krokodili napadejo človeka. Približno tretjina napadov je smrtnih. Zgodijo se pogosteje kot napadi morskih psov. Zadnji dve žrtvi na otoku sta bili 13-letna deklica, ki je umrla aprila, lani pa je krokodil pokončal 60-letnega moškega. Veliko pozornosti je novembra lani pritegnil tono težek krokodil, ki se je zagozdil v nekem potoku v mestu Matara.