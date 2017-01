Ni prišel v službo, nato so sodelavci odkrili tri trupla

REIGATE – V britanskem mestu Reigate v okrožju Surrey so včeraj na kmetiji, ki jo je upostošil ogenj, našli tri trupla (moško, žensko in otroško). Kot poročajo britanski mediji, je na osamljenem posestvu požar divjal najverjetneje vso noč.

Do grozljive najdbe so prišli, potem, ko se do sedaj neimenovani moški, ki je živel na posestvu, ni pojavil v službi. Nekaj ur zatem so njegovi službeni kolegi šli preverit, ali je z njim vse v redu ...