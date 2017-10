Ni mogel več: rocker zaradi piskanja v ušesu v smrt

NORTHAMPTON – Glen Mitchell (53) si je vzel življenje 12 dni po tistem, ko so mu zdravniki razkrili diagnozo. Glen, sicer upokojeni gasilec in velik ljubitelj rock glasbe, je bolehal za tinitusom, šumenjem in piskanjem v ušesih. Do tega je pri Mitchellu menda prišlo, ker je dolgo časa poslušal glasbo v lokalnem baru zelo na glas. Bolečina v ušesih je bila tako huda, da Glen ni mogel prižgati niti luči v kopalnici, saj je bil glas ventilatorja, ki se je vklopil istočasno, zanj preveč moteč. Celo zvok grelca za vodo se mu je zdel prehrupen. Vdova Linda je za The Sun povedala, da je njen zdravi in zabavni mož postal drug človek. Duševno se je zlomil.

Mitchell je umrl, potem ko je zaužil preveliko dozo tablet.