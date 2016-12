Neznanec v zdravniški ordinaciji usmrtil dva zdravnika

MARBURG – V nemškem mestu Marburg je neznanec streljal v zdravniški ordinaciji in ubil dva zdravnika. Podrobnosti incidenta za zdaj še niso znane, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Žrtvi sta zdravnika srednjih let, v oba je storilec izstrelil več nabojev. Vse kaže, da preostalih vpletenih v dogodek ni, je povedal tiskovni predstavnik državnega tožilstva v Marburgu.

Ordinacija, v kateri je prišlo do tragičnega dogodka, je v poslovni stavbi blizu glavne železniške postaje. Priče so povedale, da so okoli 12.50 slišale več strelov, zaradi česar so zaprli velik del postaje in trga pred njo.

V Nemčiji so bili sicer v preteklosti priča že več nasilnim incidentom v zdravniških ordinacijah. Storilci so običajno pacienti, dodaja dpa.