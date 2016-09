Neverjetno: malček tri dni preživel med risi, volkovi in medvedi

V sibirski tajgi se je pred dnevi izgubil triletni Cerin. Po treh dneh iskanja so ga našli živega in zdravega. Fantek se je izgubil, ko so ga starši za trenutek pustili brez nadzora, on pa je sledil psu, ki je odšel v gozd, v katerem prebiva veliko divjih živali, med njimi tudi medvedi, volkovi, risi in lisice.

Iskalna akcija je trajala tri dni, v njej pa je sodelovalo več kot 100 policistov, pa tudi vodniki psov in helikopterska posadka. Iskalna akcija ni dala rezultatov. Naposled je deček slišal strica, ki ga je prav tako iskal, in se mu oglasil. Našli so ga nekaj kilometrov od doma. Prva stvar, po kateri je deček povprašal, je bila njegova igračka, avtomobilček.

Mediji še poročajo, da je deček najverjetneje preživel zato, ker ni paničaril. Ko se je izgubil, je pojedel čokolado, ki jo je imel v žepu, nato je pod drevesom našel suho mesto in zaspal. Mediji so dečka poimenovali Mowgli, po glavnem liku Knjige o džungli.