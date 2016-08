Nevarno balkonanje

PALMA DE MALLORCA – Večinoma so mladi, pretežno Britanci na počitnicah, po navadi pijani in včasih zadeti s kakšnimi drugimi substancami – ko se odločijo, da bodo skočili v bazen z balkona svojega hotela ali apartmaja. Toda vsem se skok ne posreči in končajo v bolnišnici ali pa celo v mrtvašnici.



Tako imenovano balkonanje (če lahko tako prevedemo angleški izraz balconing) je na španskih Balearskih otokih postalo tako razširjeno, da so se zdravniki bolnišnice Son Espases v Palmi de Mallorci odločili znanstveno in statistično proučiti zadevo. »To je le vrh ledene gore širokega fenomena, ki ga je povzročil poceni turizem z mladimi gosti, ki pridejo k nam zaradi sonca, plaže in popivanja,« pravi Juan José Segura, kirurg in vodja raziskave, ki se je ukvarjala z »endemičnim fenomenom«, kakor so ga poimenovali zdravniki. »Vsi ti mladi turisti so izpostavljeni velikim tveganjem, kot so poškodbe, prometne nesreče, pretepi v barih. In vse je povezano s čezmernim uživanjem alkohola.«

