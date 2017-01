Nesreča pri Gradcu: Slovenka hudo poškodovana

GRADEC – Na avstrijskem Štajerskem v bližini kraja Kalwang se je v petek zvečer zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodovala 53-letna Slovenka.

Kot je sporočila avstrijska policija, je Slovenka vozila osebni avtomobil po avtocesti od Gradca do Linza, ko jo je začelo zanašati, vanjo pa je nato trčil drug voznik.

Prometna nesreča se je zgodila, ko je vozilo Slovenke začelo zanašati, 56-letni voznik za njo pa ni mogel pravočasno zavreti in se je zaletel v njen avtomobil, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

Slovenko so gasilci rešili iz razbitin avtomobila in jo sprva prepeljali v bolnišnico v Leobenu, nato pa premestili v bolnišnico v Gradcu. Ostali udeleženci v prometni nesreči so ostali nepoškodovani.