Nesreča na vsakem koraku

LONDON – Jack Page je najbolj nesrečni popotnik na svetu. In 29-letniku, ki že eno desetletje potuje po eksotičnih krajih, sreča res ni naklonjena. V Indiji ga je denimo pomendrala krava, ko se je odpravil na ekspedicijo na najvišji vrh sveta, pa je staknil parazita. V Burmi se je nič hudega sluteč vkrcal na vlak, ki se je nedolgo zatem iztiril, Jack pa je 36 ur skupaj z drugimi potniki obtičal na njem.

Kuščarji so jima pojedli zalogo hrane in štiri dni sta stradala na samotnem otoku.

Na samotnem otoku pri Borneu so mu vse zaloge hrane pojedli kuščarji. »Ko ljudem razlagam o svojih prigodah, se strinjajo, da me res spremlja nesreča, a pogosto gre za splet okoliščin, v katere se spravim,« pravi Jack, ki je pojasnil, kako sta z dekletom stradala na samotnem otoku: »S čolnom sva se odpeljala na otok ob obali Bornea, na katerem ni bilo drugega kot trgovinica, a še ta je bila zaprta. Nisem si belil glave s tem, saj sva imela s seboj dovolj hrane in vode do takrat, ko bi moral po naju priti čoln, a vse sva pustila v šotoru in hrano so zavohali varani ter šotor razmetali in skoraj vse pojedli,« pripoveduje Jack, ki mu je kuščarje z dekletom sicer uspelo odgnati, preden bi pojedli čisto vse, a so jima kljub temu pustili le nekaj drobtinic, s katerimi sta morala preživeti štiri dni.

Morda najnevarnejša pa je bila izkušnja, ki jo je doživel na Mount Everestu. Med 23-dnevnim pohodom proti vrhu je staknil giardiazo, parazitsko črevesno okužbo. Simptomi so bili toliko hujši zaradi višine, Jack pa je za nameček dobil še alergično reakcijo na zdravila.

»Res sem mislil, da bom umrl. Zgodbe o pohodnikih, ki so umrli zaradi višinske bolezni, niso prav nič pomagale. Mislil sem, da se prav to dogaja tudi meni, saj nisem mogel niti hoditi. Najhuje je, da sredi Himalaje pač ni bolnišnice ali prave oskrbe in nihče ti ne zna točno povedati, kaj se s teboj dogaja,« pravi Jack, ki pa ga slabe izkušnje prav nič ne ovirajo, da ne bi vsakič znova vzel pot pod noge ter raziskal še katerega koščka sveta.