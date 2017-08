Nepridipravi nad Matjaža Keka

RIJEKA – Matjaža Keka, trenerja Rijeke, so okradli. Po poročanju hrvaškega Novega lista so Kekovi danes zjutraj odkrili, da so jim nepridipravi vlomili v stanovanje.

Po prvih informacijah lopovi niso odnesli nič vrednejšega. Kek sicer ni lastnik stanovanja, temveč le najemnik.