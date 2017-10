Nepričakovani preobrat v iskanju Maddie

LONDON – V preiskavi izginotja Madeleine McCann je prišlo do nepričakovanega preobrata. Potem ko je večina že izgubila upanje, da bodo deklico, ki je izginila leta 2007, našli, je policija prišla na novo sled.

Kot poroča The Times, so viri blizu Scotland Yarda povedali, da je preiskava, vredna kar 12 milijonov funtov, v teku in da so na sledi »pomembnega« moškega. Detektivom so zdaj za desetletje dolgo preiskavo namenili še dodatnih 154.000 funtov, tako se bo ta nadaljevala vsaj do marca prihodnje leto. V tem času bodo, upajo, prijeli osumljenca, ki je seveda eden od najpomembnejših delčkov dolgotrajne preiskave. Upajo, da bodo z njegovo pomočjo prišli do razrešitve skrivnosti, ki starše izginule Maddie, z njimi pa ves svet, bega že toliko časa.

Maddie je pri svojih treh letih izginila leta 2007, ko je na Portugalskem počitnikovala s starši.