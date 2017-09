Nenasitna učiteljica v enem dnevu poseksala dva učenca

LITTLE ROCK – Biti učiteljica in miriti dijake ni vedno enostavno. Vsaj v današnjem času. A Jessie Lorene Goline s tem ni imela težav. Še več. Bila je zelo priljubljena, vsaj če sodimo po tem, da je med rjuhe zvabila kar štiri dijake. Od tega dva menda celo v istem dnevu. Prejšnjo sredo so učiteljico domiselnih pedagoških prijem aretirali. Štirje dijaki so priznali, da so se predajali posteljnim radostim z nenasitno učiteljico, na koncu pa tudi Golinova.

Eden od dijakov je povedal, da ga je učiteljica umetnosti nekega dne ogovorila z besedami, da je postaven. Začela sta si pošiljati sporočila, Golinova pa mu je nato poslala svojo fotografijo v tangicah. Podobno so povedali še drugi trije, eden od njih je priznal, da sta seksala v njenem avtu med odmori. Nekoč se je celo zgodilo, da je najprej seksala z enim, nekaj ur kasneje pa je njene potrebe zadovoljeval že naslednji. Trije fantje so že dopolnili 18 let, le eden je bil mladoleten.

Ko je ravnatelj 25-letnico vprašal, ali je seksala z dijaki, mu je najprej odgovorila, da ne želi izgubiti svojega moža, potem pa le priznala vroče nadure.