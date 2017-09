Nenadna smrt 16-letnice, starši po obdukciji v šoku

SKEGNESS – Komaj 16-letna dijakinja Jasmine Beever se je pred nekaj dnevi udeležila pogreba ljubljenega dedka, čez nekaj dni pa v trebuhu začutila hudo bolečino. Kljub hitremu posredovanju zdravnikov je umrla, šele obdukcija pa je pokazala, kaj je bil vzrok smrti, ki je pretresla njene bližnje. Zdravniki so namreč v njenem želodcu našli kepo las. Zaradi te je prišlo v želodcu do hude infekcije in potem še zastrupitve krvi.

»Jasmine je bila neverjetna. Bila je ena tistih otrok, ki so te enostavno spravili v dobro voljo,« je povedala mati njene najboljše prijateljice, prijateljica Billie Jo Ashwell pa je dejala, da je bila Jasmine vedno pripravljena pomagati. »Za vsakogar je našla kakšno lepo besedo.«

Jasmine je imela čudno navado, da je žvečila lasje, in čeprav so jo opozarjali, da to ni pametno početi, je od tega niso mogli odvrniti. »To je počela leta. Prosim, opozorite in posvarite svoje otroke, da je takšno početje nevarno. Lase lahko pogoltnejo, ne da bi to sploh opazili.«