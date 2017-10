Nelly obtožen posilstva

»Dokler naju smrt ne loči« Nelly že nekaj časa uživa v ljubezni s Shantel Jackson. A četudi jo ljubi in ji je predan, donenja poročnih zvonov ne bo. Vsaj ne v bližnji prihodnosti. »Zakon jemljem nadvse resno. Zaobljubiš se le enkrat v življenju. Če se že bom poročil, želim ostati poročen do smrti. Ne želim se zgolj preizkusiti v vlogi moža in se, če se ne obnese, nato ločiti,« razmišlja in še: »Če se bo zgodilo, se bo. A potem bo obveljalo, dokler naju smrt ne loči.«