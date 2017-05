Ne spomni se, kako je ubil Roberta: Bil sem v afektu

OSIJEK – »Dobro jutro. Prišel sem iz Srbije. Padel sem in se udaril v koleno, prosim za pomoč,« je dejal na urgenci v Osijeku moški, ki je bil videti izčrpan in zapuščen. Možakar pri sebi ni imel dokumentov, a medicinski sestri se je zdel sumljiv, zato je poklicala varnostnika. Temu je moški nato povedal, da je bil v Srbiji, kjer je ubil dve osebi, a se tega ne spomni prav dobro, saj je verjetno to storil, ko je bil pijan in v afektu.

Zgrožen nad njegovo izpovedjo je varnostnik poklical policijo, ki je potrdila, da gre za 52-letnega Frigeša Nađa. Srbska policija je potrdila, da ga iščejo od 27. aprila, ko so v vasi Doroslovo našli mrtvo Eržebet Šampfer (29) in bivšega policista Roberta Hola. Poleg njiju so našli še poškodovano Eržebetino hčer Rozalijo.

Motiv za umor naj bi bil spor okoli lastništva, ki ga je Nađ vodil proti Eržebeti. Nađ naj bi bil zunajzakonski sin Rozalijinega očeta, zato je od nje in njene mame zahteval svoj del zapuščine. Po dvojnem umoru se je odpravil proti Hrvaški. Pot do Osijeka mu je vzela več dni.