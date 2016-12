Natascha Kampusch: Sprašujejo, kje imam otroka

Natascha Kampusch (28), verjetno ena najbolj znanih žrtev ugrabitve v zadnjih desetletjih, je v intervjuju za televizijo OE24 zaupala, da si ne želi zakona ali otrok. Pojasnila je, da je vedno mislila, da bo imela otroke do 25. leta, da bi se lahko pozneje posvetila karieri.

»Ne želim biti stara babica. Zakon je krasen in občudujem vse, ki so tako pogumni, da stopijo vanj, toda mislim, da on zame nima prav nobenega namena,« je še povedala, na vprašanje, ali je v razmerju, pa ni želela odgovoriti.

Dobri in slabi dnevi

Dejala je še, da ima dobre in slabe dneve in da se pogosto bojuje sama s seboj. Povedala je še, da se ukvarja s športom, rada ima sprehode, oblikuje nakit, piše pesmi. Ljudje se nanjo odzivajo različno. »Nekateri me spoštujejo, spet drugi napadajo. Sprašujejo me, kje imam otroka, kje sem ga pokopala, in trdijo, da sem vse skupaj načrtovala. Na take komentarje se več ne odzivam,« je razkrila.

Natascho je 2. marca ugrabil Wolfgang Priklopil. Osem let je bila zaprta v kleti njegove hiše. 24. avgusta 2006 je pobegnila, Priklopil pa si je sodil sam.