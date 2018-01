Našli trupli, sumijo na satanistični obred

Na grškem otoku Kefalonija so našli od julija lani pogrešano Bolgarko Lilijo Botushevo (24) in njenega 30-letnega fanta iz Nemčije. Policija sumi, da sta si mladi življenji vzela 30. decembra s samomorom v satanističnem obredu.

Njuni trupli sta bili namreč odkriti 2. januarja v najetih prostorih vile, kjer je policija našla s krvjo oblite zidove, rezila in sveče, ki so ležali povsod naokoli. Na obeh truplih so bile mnoge vbodne rane. Lilija je imela okoli vratu obesek v obliki pentagrama. Mladenič je bil mrtev v kadi – z nožem v srcu.

Grozljive prizore so odkrili dan pred prvo polno luno v 2018, znano po imenu volčji mesec.

Policija sumi, da sta bila v igri alkohol in droga oziroma ali da sta se mladeniča priključila satanistični sekti ...