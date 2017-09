Nasilneževa obramba: Nisem je tepel, padla je pa se udarila v sesalec

KOPRIVNICA – Sodnik za prekrške je 56-letnega nasilneža, ki je pretepel svojo soprogo, obsodil na 15 dni zapora pogojno. »Rekla sem mu, da ga zapuščam in je podivjal. Pričel me je tepsti in vrgel na tla. Pljunil mi je v obraz in me davil,« je na sodišču povedala napadena ženska, poroča 24 sata. Vseskozi je poskušala priklicati policijo po telefonu, a ker je mož večji in močnejši, ji ni uspelo. Šele njena bodoča snaha je poklicala pomoč, nasilnežu pa še ni bilo dovolj. Poklical je svojo ljubico in jo povabil da prenoči pri njemu doma, soprogo pa je zaklenil v sobo.

Nasilen že večkrat

Zlorabljena soproga je na sodišču poudarila, da je bil mož nasilen že v preteklosti. Ta je sodniku to tudi priznal, saj je imela napadena ženska pri sebi fotografijo svojega pretepenega obraza. No, mož je pojasnil, da so poškodbe nastale, ker je soproga pri domačih opravilih izgubila ravnotežje in se udarila v sesalec. Dodal je, da jo je sam »le« oklofutal.

Soproga je sicer medtem že sprožila ločitveni postopek in se odselila.