Naplavilo človeško nogo

VANCOUVER • Kanadske oblasti raziskujejo naplavljeno človeško nogo na otoku v Vancouvru. To je že 13. človeška noga, ki jih je v zadnjih desetih letih naplavilo na obalo. Tokrat je okončino odkril 56-letni Mike Johns, ki se je v torek na bregu reke Jordan na južnem delu otoka sprehajal s svojim psom. »Vohljal je za kostmi, zato sem se ustavil in pogledal,« se spominja Mike. »Kmalu sem opazil, da kosti vodijo v čevelj.« Noga je bila dobro ohranjena, gleženj je bil gibljiv, celo pogačica se je držala kosti. Iz fotografije je razvidno, da je obuta v belo nogavico. »To je zelo bizarno!«

Medtem so policijski uradniki potrdili, da gre za človeško nogo, kar naj bi podprla tudi ugotovitev mrliškega oglednika. »Za zdaj ne verjamemo, da je javnost ogrožena,« je povedal predstavnik policije Sean Heidman. Johns je nogo odnesel domov in obvestil oblasti, kar ni bil pravi odziv. »V tem primeru ni šlo za slab namen, a v prihodnje je treba javnost opozoriti, da se tovrstnih odkritij ne prenaša, takoj je treba poklicati policijo.« Johns je prepričan, da noga pripada nekomu z Aljaske ali iz Oregona, ki sta oddaljena na stotine kilometrov. Dolgo pot bi lahko premagala, ker je bilo v zadnjem obdobju plimovanje silovito, obalne kraje pa je stalno poplavljalo.

