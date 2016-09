Napadalec v nakupovalnem središču pripadnik IS

WASHINGTON – Skrajna skupina Islamska država (IS) je napadalca v nakupovalnem središču v ameriški zvezni državi Minnesota razglasila za svojega pripadnika, poročajo tuje tiskovne agencije. Moški je v soboto zvečer v kraju St. Cloud z nožem zabodel osem ljudi, preden ga je ustrelil policist.

Kot je na svetovnem spletu objavila tiskovna agencija IS Amak, je bil napadalec »borec« IS, ki je sledil pozivu k napadom na državljane »križarske koalicije«. IS je v preteklosti večkrat pozvala k napadom posameznikov v državah mednarodne koalicije pod vodstvom ZDA, ki v Siriji in Iraku izvaja letalske napade na položaje IS.

Po navedbah policije je napadalec v Minnesoti »nekoliko omenjal Alaha«. Kot je novinarjem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal policijski načelnik Blair Anderson, je napadalec »vprašal najmanj eno osebo, če je muslimanske veroizpovedi, preden jo je napadel«.

V nakupovalni center v mestu, ki leži 110 kilometrov severozahodno od Minneapolisa in šteje okoli 67.000 prebivalcev, je napadalec prišel že oborožen. Nosil je uniformo varnostnika in imel pri sebi najmanj en nož. Ustavil ga je policist, ki takrat sicer ni bil v službi. Napadalca je ustrelil, ta pa je umrl.

Osem ranjenih ljudi so odpeljali v bolnišnico. Eden od njih bo tam verjetno več časa.

Napadalec je bil po navedbah policije v preteklosti že kaznovan zaradi manjših prometnih prekrškov.