Napad na atletinjo Tatjano. To je druga plat medalje

Po objavi atletinje Tatjane Mirković Jelača o napadu na njo in njenega moža na cestninski postaji v Srbiji, menda iz njej neznanega razloga, je javnost dobila možnost slišati še drugo plat medalje. Oglasil se je eden od napadalcev, ki sta lomila ogledala avta in brcala vanj. Gre za mladega Marka Jevremovića, ki zdaj trdi, da sta atletinja in njen mož vozila tako, da sta ogrožala varnost v prometu. Mož Mirković Jelačeve, ki je upravljal z njunim vozilom, naj bi tudi namerno zaviral pred njim in tako povzročal nevarnost. Še več, Jevremovićevga očeta naj bi skušal zadeti z avtom oziroma zriniti s ceste, da bi se zaletel. Po vsem dogajanju sta se Jevremovićeva, oče in sin, ustavila na cestninski postaji. Markov oče je šel do avta z atletinjo, da bi izvedel, zakaj vendar tako vozi. A ko je prišel do tja, naj bi ga želel z avtom zadeti, zaradi česar je na pomoč priskočil še Marko. Iz avta so snemali, Tatjanin mož pa naj bi ob tem kazal še sredinec in govoril: »No, dajte pi*ke!« Potem pa je sledilo, kar lahko vidite na posnetku, piše Marko.

Marko se je atletinji opravičil, češ da ni bila njena krivda, meni pa, da bi lahko svojemu možu preprečila takšno obnašanje.

Mnogi so po dogodku o Jevremoviću govorili grde stvari, zato je čutil potrebo po tem, da navede še nekaj o sebi. Končal je srednjo šolo za informacijske tehnologije (IT) in se vpisal na visoko strokovno šolo za IT, je športnik, atlet, in tudi večkrat izbran v reprezentanco, poleg vsega pa tudi humanitarec.

Kje je resnica? Najbrž nekje vmes ...