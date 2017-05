Namesto vnetega slepiča ji je odstranil jajčnik

Višji kirurg iz Sheffielda ne sme več operirati oziroma zdraviti pacientov. Tako je odločila medicinska disciplinska komisija, potem ko je pregledala dokaze o treh hudih zdravniških napakah, ki jih je dr. Lawal Haruna zagrešil v dveh letih dela v sheffieldskih bolnišnicah. Komisija je sicer ugotovila, da napake niso bile zagrešene namenoma, a je kirurgu odvzela licenco zaradi malomarnosti, ki ogroža paciente.



Dr. Haruna je med letoma 2013 in 2015 izvedel vrsto rutinskih operacij, pri katerih pa je trikrat zagrešil hude napake. Leta 2013 je pacientu A (tako ga je poimenovala komisija, da bi zaščitila njegovo identiteto), ki je v bolnišnico prišel zaradi akutnega vnetja slepega čreva, odstranil kos maščobnega tkiva. Marca 2015 se je na urgenci zaradi hudih bolečin v trebuhu oglasila pacientka B: njeno stanje so diagnosticirali kot vnetje slepiča in jo poslali na operacijsko mizo, kjer pa ji je dr. Haruna namesto slepiča odrezal jajčnik.



Britanska nacionalna zdravstvena služba NHS je že tedaj uvedla preiskavo zaradi »dogodka, ki se ne bi smel zgoditi« in sprejela priporočilo, da dr. Haruna določenih tipov operacij ne sme več opravljati. A septembra 2015 se je pri njem oglasila pacientka C zaradi zatrdline v intimnem predelu telesa: dr. Haruna med operacijo ni našel potencialno nevarne zatrdline in ji je namesto tega odstranil kožno znamenje.



Na zaslišanju v Manchestru, kjer se je zagovarjal sam, je izjavil, da je imel težave z vidom in da je šlo za napačno presojo, saj je v karieri izvedel že na stotine operacij slepiča. Zanimiv je bil tudi njegov komentar: »Operacija je bila uspešna s tehničnega vidika, a odstranjeni so bili napačni deli.«



Dr. Michael Ziegerman, ki je na zaslišanju nastopil kot ekspertna priča, mu je odvrnil: »Če zaradi česar koli menite, da niste sposobni opreirati, se morate odstraniti iz postopka. Če ste potrebovali pomoč, bi jo morali tudi poiskati. Vaši pacienti so vaša odgovornost.«



Kirurg se je pacientoma A in C opravičil osebno, pacientki B pa prek svoje ekipe. Ali bodo proti njemu vložili zasebne tožbe, še ni znano.