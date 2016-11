Namesto ločitve umoril Katico

ZAGREB – Ante Ilišinović, 52-letni borec v hrvaški vojni, je ubil dve leti mlajšo ženo Katico: s pištolo jo je dvakrat ustrelil v dnevni sobi njene hiše v zagrebškem Brestju. Po umoru, ki ga je, se zdi, napovedoval prijateljem in znancem, je v kuhinji ustrelil še sebe. Vzrok: ni se hotel ločiti.



S krvavim pohodom je družino, tudi najstarejšo 18-letno hčer, ovil v črnino. V času zločina sta bila v hiši tudi Katičin močno bolan 80-letni oče Mate, invalid, in mati. Ilišinović je preskočil ograjo in v hišo vstopil z zadnje strani, skozi okno. Streli, ki so odjeknili, so vznemirili sosede, prva jih je slišala Kata, teta umorjene 50-letnice, ki živi v sosednji hiši in od šoka ne more priti k sebi. »Slišala sem dva strela, hčeri sem rekla, nekaj poka, to ni dobro. Potem sem šla v Katičino hišo. Hitro so prišli policija in reševalci. Ante je lastno hčer napravil za siroto, pa je vsem govoril, da jo obožuje. Je to način za reševanje težav? Katica ni mogla z njim, ni se zdravil odvisnosti od alkohola. Vsak večer iste težave, prepiri... Govorila sem ji, naj ga prijavi, pa ga ni hotela. Marsikaj je pretrpela. Propadlo ji je gostinstvo, pa se je zaposlila kot natakarica, potem pa ostala brez službe. Pred kakim letom se je odselil nazaj v Vugrovec, a se je vračal. Zahtevala je ločitev, on pa je ni hotel. Grozil ji je, pištolo je nosil s sabo. Težko je reči, ali bi bila še živa, če bi kaj ukrenila, on je ponorel,« je v solzah povedala za Jutarnji list.



Katica je živela v hiši z očetom, mamo Božo in hčerko. Sosedje pravijo, da je bil Ilišinović pred umorom pri prijateljih, pil je. Z ločitvijo se ni mogel sprijazniti, govoril je, da bo že našel rešitev, da jo bo preprečil. »Po tistem prepiru je šlo z njim le še navzdol. Družina je iz hiše zmetala njegove stvari, žena ni mogla verjeti, da je bil tri dni odsoten. Zahtevala je ločitev, zanj pa je bilo to hujše od smrti, Katico je imel zelo rad. Odločil se je, da se ne bo ločil, da bosta šla skupaj v grob, kot mož in žena. Dan pred umorom je bil pri odvetniku, to mi je povedal nekaj ur pred streljanjem. Nisem slutil, da kaj pripravlja, zlasti ne take grozote. Ko je včasih omenil, da jo bo ubil, sem mu rekel, naj zaradi otroka nič ne naredi. Po vojni je bil živčen, zdravil se je,« je povedal sosed pokojnega para in še, da se je družina držala bolj zase, da se niso pretirano družili z drugimi in da niti k njim niso prihajali obiski. »Katica ni prenesla, da ima Ante prijatelje. On je bil okej, pomagal nam je, sekal drva, kidal sneg... A vzeti življenje ženi, ki jo ljubiš, je strahotno,« je še povedal sosed.



Drugi pa pravijo, da je znal biti težek, da je samo postaval po hiši in nič delal in da je znal nad ženo dvigniti roko, kadar je domov prišel pijan, a ga ni hotela prijaviti policiji. »Pred meseci so mu žena, tast in tašča rekli, naj si poišče delo in pomaga družini ali pa se odseli. Pa je šel, a se je vračal in ostal nekaj dni, pa spet odšel,« pravijo sosedje.