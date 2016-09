Najstniki se davijo vse do nezavesti

Bizarna in nevarna igra, ki se je razširila med ameriškimi najstniki, se preliva čez ocean, prišla je že na Balkan, v Srbijo in druge države. Zdravniki so zaskrbljeni: najstniki drug drugega davijo (na različne načine), da bi se spravili do roba nezavesti. Kdor dlje zdrži, torej ne omedli, gre naprej, kdor omedli, izpade iz igre, poročajo srbski mediji. Vse se seveda snema in objavlja na spletu.



Ker se pri tem nevarnem početju zmanjša dovod kisika v možgane, številni najstniki končajo na urgenci. »Delam z najstniki in od njih marsikaj izvem, tudi o nevarnih stvareh, s katerimi se ukvarjajo. Tako sem izvedela tudi za igro davljenja, ki se jo navadno gredo med odmori ali po pouku. V trenutku, ko otrok omedli zaradi pomanjkanja kisika, je dobesedno nekaj trenutkov od smrti. Namerno ustavljanje dihanja, igrica navadno traja 45 sekund, ustavlja delovanje srca in dotok kisika v možgane. Če otroka takoj ne položimo v ležeči položaj in mu ne damo prve pomoči, lahko tudi umre,« opozarja neka srbska zdravnica.



Psihologi dodajajo, da otroci niso več sposobni razlikovati resničnega sveta od virtualnega, predvsem pa ne razmišljajo o posledicah tovrstne igre.