Najstnik zažgal stanovanje

VELEN – Nemška policija je potrdila, da so v četrtek aretirali 18-letnega fanta, ki je zažgal novo stanovanje v lasti njegove mame. Primer je vzbudil pozornost javnosti zaradi nenavadnega motiva najstnika, fant se je tako bojda na radikalen način poskušal izogniti prihajajoči selitvi.



Kljub temu se bo moral preseliti, vendar ne v stanovanje, ki ga je uničil, temveč za zapahe.



Eksploziji, ki je odjeknila v severnonemškem Velnu, je sledil požar. Poleg maminega stanovanja je uničil še pet drugih domov in dve prodajalni. Fant naj bi stanovanje prelil z bencinom in nato zažgal. Po prvih ocenah je nastalo za najmanj milijon evrov škode. Na prizorišče dogajanja je prišlo 65 gasilcev, s skrajnimi močmi pa jim je uspelo preprečiti, da bi se ogenj razširil na sosednje stavbe. V bolnišnico so morali odpeljati 69-letno žensko, ki je živela v enem izmed stanovanj, nesrečnica se je zastrupila z dimom.

Najstnik je živel v 15 minut oddaljenem kraju Borken, ki pa ga očitno ni hotel zapustiti. Aretirali so ga, potem ko ga je neimenovana priča videla, kako je prizorišče dogajanja zapustil z vozilom. Kmalu so ga prijeli in s pojasnjevanjem, kaj je tam počel, se je začel zapletati. No, preseliti se bo kljub temu moral, vendar ne v stanovanje, ki ga je uničil, temveč za zapahe. Pred sodnikom se bo zagovarjal zaradi poskusa umora, požiga, povzročitve hude telesne poškodbe in povzročitve eksplozije.