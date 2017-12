Najstnik (18) se je zastrupil z alkoholom in umrl

POREČ – Pred dnevi smo poročali o »akutni pijanosti« 38-letnika iz Gornje Radgone, ki je imel v krvi 4,23 promila alkohola, v urinu pa 6,28, tokrat pa iz hrvaškega Poreča prihaja novica o smrti zaradi zastrupitve z alkoholom.

Tik pred začetkom božično-novoletnih praznikov so namreč v sobi našli mrtvega 18-letnega Ferida Omeragića iz Podzvizde v okolici Velike Kladuše na skrajnem severozahodu BiH. Za mladeniča, ki je bil na začasnem delu v nekem gradbenem podjetju v Poreču, je policija odredila obdukcijo, ki bo razkrila natančen vzrok smrti, čeprav je že zdaj jasno, da se je zastrupil z alkoholom. »Na truplu pokojnega ni bilo sledi nasilja, vseeno pa bodo opravili dodatno toksikološko analizo,« je povedala tiskovna predstavnica istrske policijske uprave Nataša Vitasović.

Ferida je v sobi odkril njegov sodelavec, ki ga ni mogel prebuditi, da bi šla v službo, zato ga je kot otroka odnesel do poreške bolnišnice, kjer pa so lahko le potrdili smrt. Kot je povedal Damir K., ki je znanec pokojnega in tudi njegovega očeta, je Ferid v Poreč prišel s »trebuhom za kruhom«, ker je v Bosni težko živel. »Tudi sam sem na Hrvaško prišel kot 19-letnik zaradi podobnih razmer. Žal mi je Ferida, ker poznam njegovo situacijo in vem, da tudi oče ni zaposlen, zato sta težko živela. V težkem finančnem stanju so, zato zbiramo denar, da bi truplo prepeljali v njegov rojstni kraj. Storitev pogrebnega podjetja je okoli 1000 evrov, družina pa denarja nima, zato sem se odločil začeti akcijo zbiranja denarja, in če mi ne bo uspelo, bom pač sam pokril stroške oziroma vsaj razliko. Sicer pa sorodniki nimajo niti sredstev za pogreb v domačem kraju,« je pojasnil Damir.