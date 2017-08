Najstnico (17) strpala v prtljažnik in jo posilila

VARAŽDIN – Hrvaška državljana, stara 21 in 24 let, bremeni sum ugrabitve in posilstva. Po poročanju hrvaškega portala 24sata sta se 12. februarja na cesti približala nič hudega sluteči 17-letnici, ki je stala ob robu ceste, in jo strpala v prtljažnik avtomobila. Nato sta jo odpeljala v hišo enega od njiju, jo opila z alkoholom, nato pa jo je menda eden dvakrat posilil.