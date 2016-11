Najprej ga je zabodel, nato  pa začel jesti

Ni mu bilo povšeči. Človeško meso namreč. »Pomagajte mi, pojedel sem nekaj slabega. Človeka!« je 19-letni študent Austin Harrouff dejal policistom, ko so ti vlekli podivjanega mladca z negibnega trupla Johna Stevensa – tega je najprej zabodel, mu nato z zobmi odtrgal del ličnice in jo pogoltnil ter mu zobe zasadil še v trebuh. »To je bilo eno najbolj grozljivih prizorišč zločina, kar smo jih kdaj videli,« so dejali predstavniki tamkajšnje policije, katerih moč ni zadostovala, da bi floridskega kanibala odtrgali z njegove žrtve. Niti paralizator ni zalegel. Šele policijski pes je bil tisti, ki mu je Austina, ta je kazal že znake nadnaravne moči, uspelo zvleči stran, da so ga lahko uklenili. Nato pa namesto v pripor prepeljali v bolnišnico, kjer je 11 dni ležal v komi, ker je človeško meso poplaknil s kemikalijami, ki so mu prišle pod roke v garaži žrtve. Ali, bolje, žrtev, saj je umoril tudi Johnovo ženo Michelle Mishcon in z nožem močno poškodoval še njunega soseda Jeffa Fisherja, ki je nesrečnima zakoncema poskušal priskočiti na pomoč.



Austin je že nekaj časa kazal znake, da se v njem nekaj dogaja. »V sebi imam normalno in psihotično plat. Izgubil sem razum, pomagajte mi ga najti,« je v dneh pred brutalnim avgustovskim dnem objavil Austin, njegovo vse bolj bizarno vedenje pa je s skrbmi navdajalo tudi mamo, ki je pri sinu zaznavala čudne spremembe. Od tega, da se je vedel kot v omotici, do tega, da je hodil naokoli z žepnim nožem, prepričan, da je superjunak. A tako krvavega razpleta vendar nihče ni pričakoval.



Z očetom in prijateljem je kosil v restavraciji, ko se je miren obed prevesil v besedni spopad med očetom in sinom, da je slednji odvihral od mize. Menda proti domu, oddaljenem šest kilometrov, a je tik pred domom naredil krajši postanek. V oči mu je očitno padel zakonski par, ki je mirno posedal na klopi pred hišo v premožni soseski Jupiter. Z nožičem in »priložnostnim orožjem, ki ga je našel v njuni garaži«, se je spravil nad zakonca. »Ne želiš se vmešati, ne želiš si tega!« je zagrozil sosedu Fisherju, ki je zakoncema poskušal pomagati. Odnesel jo je z vbodom, a mu je vendar uspelo poklicati policijo. Ta je nato naletela na prizor, ki ga še dolgo ne bo pozabila. Na tleh garaže sta mrtva ležala zakonca, Austin pa je bil zgolj v spodnjicah skrivenčen nad Johnovim truplom, ga mesaril z zobmi, vmes pa spuščal že živalske glasove. S pištolo, uperjeno vanj, so mu policisti veleli, naj se preda, a mladenič je ostal gluh za njihove ukaze. Poskušali so si ga podrediti z električnim paralizatorjem, a Austinova volja je očitno bila premočna. Šele ko so na pomoč poklicali policijskega psa, ki ga je z zobmi zvlekel stran, jim ga je uspelo vkleniti. »Ustrelite me, zaslužim si umreti,« jih je nato rotil mladi kanibal in morebiti se mu bo želja izpolnila. Svojci umorjenih zakoncev namreč zahtevajo smrtno kazen. Odmevnost primera pa je tudi že izkoristil televizijski psiholog dr. Phil, ki je nedavno z mladeničem naredil intervju, a ga »zaradi spoštovanja do družine umorjenih« še ni spustil v eter.