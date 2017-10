Najhujši požar v zgodovini: gasilci ga ne morejo ukrotiti

SANTA ROSA – Suh in močan veter gasilcem v Kaliforniji povzroča kopico težav pri boju z ognjenimi zublji, ki že več dni pustošijo po tem delu ZDA. V požarih je umrlo 40 ljudi in gre za najhujši požar v zgodovini Kalifornije.

Ogenj je z obličja izbrisal celotne soseske, na tisoče ljudi so evakuirali s svojih domov, poroča Reuters. Nekaj sto je ujetih v ognjenem obroču. Na območju gasi 10 tisoč gasilcev, pomagajo letala in helikopterji. Kar 16 požarnih žarišč morajo ukrotiti na površini 86 tisoč hektarjev, kar je območje večje kot je New York.

S 40 dosedanjimi žrtvami je to najhujši požar na območju Kalifornije, po požaru leta 1933, ko je v Los Angelesu umrlo 29 ljudi. Nekaj žrtev je spalo, ko je njihove hiše dosegel ogenj, drugi niso uspeli pobegniti ognjenim zubljem, ki jih je nosil veter z več kot 80 km/uro.