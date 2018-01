Najbolj brano: »Slovenko so eno uro rezali iz avtomobila, na koncu nisem mogel več gledati«

Na cesti v okrožju Jennersdorf v avstrijski zvezni deželi Gradiščanska, nekaj kilometrov čez slovensko mejo, sta trčila slovenski avtobus in slovenski osebni avtomobil, oba z registrskima oznakama Murske Sobote. Posledice hude nesreče so ganile tudi gasilce. Avto je bil v celoti uničen, avtobus pa je končal v zidu. »To je bilo prvo, kar smo videli. In dva človeka v vozilu. Nismo pa vedeli, ali sta živa ali ne. Vsaj sprva ne.«

Ob nesrečni usodi dveh Slovencev je po svetu odmeval še samomor hrvaškega generala Praljka, ki po razglasitvi obsodbe za vojne zločine kar v dvorani haaškega sodišča popil strup.

1. »Slovenko so eno uro rezali iz avtomobila, na koncu nisem mogel več gledati«

2. FOTO: Prvi posnetki izpraznjenega morja v Portorožu

3. FOTO: Pricurljale fotografije, nastale potem, ko je Praljak popil strup

4. Franjo (20) dobil hčer, jo prvič videl v bolnišnici, nato pa umrl

5. FOTO: Učenec narisal risbico, šola v šoku, moški že aretiran (33)