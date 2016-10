Nadeždo sta po seksu v savni skuhala in pojedla

MOSKVA –Moška, ki sta v savni seksala z žensko, pozneje pa jo ubila in na zabavi pojedla, je sodišče obsodilo na 12 let ječe.



Kiril Nemikin in Sergej Metljajev iz sibirskega Novokuznetska sta Nadeždo Avakumovo povabila v savno, potem pa z njo izmenjaje seksala, poročajo ruski mediji in še, da je bila 31-letnica pijana. Pozneje jima je zagrozila, da bo poklicala policijo, rekla jima je, da »ni vedela, kaj se dogaja«, ker je bila preveč omamljena. Ko se je streznila, se je začela z njima prepirati in ju opozorila, da ju bo prijavila zaradi posilstva. Moška na to nista čakala, pretepla sta jo in zaklenila v podzemno shrambo na domu enega od dvojice. Ženska je bila najprej tiho, potem pa je začela razbijati po vratih in kričati, je izvedelo sodišče. »Potem je Nemikin z mize pograbil velik nož, odprl shrambo, in ko je ženska ven pomolila glavo, jo je zgrabil za lase in ji prerezal vrat. Umrla je takoj,« je poročal neki lokalni medij. Nato sta jo razrezala in meso skuhala ter ga na zabavi, ki sta jo priredila, postregla prijateljem.



Jana Prodšenko s tožilstva pravi: »Nemikin in Metljajev sta truplo odnesla na balkon, Metljajev je vzel sekiro in truplo sta razkosala. Z odsekano nogo se je sprehodil po hiši in jo vsem pokazal, smejal se je. Ženske, ki so bile v hiši, so bile šokirane, čeprav so bile pijane. Metljajev je začel jesti meso in ga vsem ponujal, zabaval se je.« Potem sta kanibala preostanek trupla spakirala v plastične vrečke in jih odvrgla v smetnjake na koncu ulice. Zabava pa se je nadaljevala.



Grozljivi umor se je zgodil leta 2014, primer pa je na sodišče prišel šele po dveh letih – in to le zato, ker je partnerica enega od kanibalov policiji povedala prav vse podrobnosti.



Moška sta krivdo priznala in sodišče ju je obsodilo na 12 let zapora. Poleg tega mora Nemikin plačati 800.000 rubljev (približno 12.000 evrov) odškodnine materi žrtve.