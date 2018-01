Nad sošolce se je spravil s sekiro

MOSKVA – V mestu Ulan Ude v ruski republiki Burjatija je najstnik v šoli s sekiro napadel ljudi, pri čemer jih je sedem ranil, so sporočile lokalne oblasti.

»Sedem ljudi je ranjenih – šest otrok in ena ženska,« je pojasnil predstavnik oblasti. »V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je napadalec deloval sam. Bil je pridržan in je trenutno v bolnišnici, saj je poskušal narediti samomor,« je povedala predstavnica ruskega preiskovalnega komiteja.



Po prvih informacijah je učenec devetega razreda s sekiro napadel druge učence, nato pa v šoli zanetil požar. Zanj so uvedli kazenski postopek.



Učiteljica ranjena

Pred dnevi pa sta se na šoli v ruskem mestu Perm najstnika spopadla z noži, pri čemer je bilo ranjenih 15 ljudi. Poškodbe so utrpeli, ko so poskušali fanta spraviti narazen.

Najhuje so poškodovani učiteljica, ki je bila ranjena v vrat, ter 15- in 16-letni fant.