Nad soseda s sekiro in pištolo

POREČ – V idiličnem mestu v hrvaški Istri, ki ga poleti obiskujejo tudi številni Slovenci, se je v teh dneh odvijala prava drama, ki se je zaključila z aretacijo zaradi poskusa umora.



Po podatkih, ki so jih javnosti posredovali policisti, naj bi 50-letnik v stanovanjski zgradbi v Ročki ulici grozil s smrtjo 51-letnemu sosedu. Z dejanjem si je očitno nakopal hudega sovražnika, saj se je malce pozneje, ob približno 9.30, nanj spravil 68-letni Porečan. Mlajšega moškega, ki je njegov sosed, je napadel s sekiro, a je temu uspelo zaustaviti udarec in tako si je rešil življenje. Napadalec je pobegnil s kraja nesreče, a ga je policija hitro našla in aretirala. Med aretacijo so pri njem našli nabito pištolo. Ugotovili so, da je 68-letnik na javnem kraju, kjer je mogoče ogroziti varnost meščanov, nepravilno in brezobzirno ravnal z orožjem, v cevi je imel strelivo in napet sprožilec. Poleg tega za orožje, ki ga je imel pri sebi, ni imel dovoljenja.



Po policijski preiskavi so osumljence privedli v zapor istrske policijske enote, od koder se je 50-letnik vrnil v petek v večernih urah, 68-letnik pa v soboto zjutraj. Vzrok prepira dveh oziroma treh sosedov za zdaj ni znan, na srečo pa v njem ni bil nihče poškodovan. Policisti 68-letnika sumijo poskusa uboja, 50-letnika pa groženj.



Da se za zaprtimi vrati poreških domov marsikaj dogaja, smo se lahko prepričali že oktobra letos, ko je puljsko občinsko sodišče vložilo obtožnico proti zakoncema, 32-letniku in 31-letnici, zaradi mučenja 43-letne Slavonke. Žensko sta silila, da je delala zanju brez plačila kot gostinska delavka, zraven pa sta jo fizično in psihično zlorabljala – med drugim tako, da sta po njej polivala solno kislino in ji na koži ugašala cigarete. Ženska ni pobegnila, saj ni imela finančnih možnosti, da bi zaživela samostojno. Zakoncema je dolgovala denar, kar naj bi odplačala s suženjskim delom zanju.