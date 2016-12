Na žrtvah strmoglavljenega letala EgyptAir našli sledi eksploziva

Po nesreči so našli številne ostanke. Foto: AP

KAIRO – Na žrtvah strmoglavljenega letala družbe EgyptAir, ki je na poti iz Pariza v Kairo maja padlo v morje slabih 300 kilometrov od egiptovske obale, so preiskovalci našli sledi eksploziva, poročajo tuje tiskovne agencije. V strmoglavljenju, za katerega je odgovornost prevzela skupina Islamska država, je sicer umrlo vseh 66 ljudi na krovu.

Letalo tipa airbus, ki je bilo na letu MS804 s 66 ljudmi na krovu iz Pariza v Kairo, pred strmoglavljenem v morje kakih 290 kilometrov od egiptovske obalo ni podalo nobenega klica v sili, vzrok nesreče pa je bil sprva neznanka.

Potniki

Med potniki letala je bilo 30 Egipčanov in 15 Francozov, po dva Iračana, dva Kanadčana ter po en državljan Alžirije, Belgije, Velike Britanije, Čada, Portugalske, Savdske Arabije in Sudana. Na krovu je bilo še sedem članov posadke ter trije varnostniki.

Egiptovski preiskovalni odbor je v izjavi za javnost razkril, da je forenzična poročila poslal egiptovskemu tožilstvu, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Obračanje

Preiskovalci so prepričani, da je zagorelo v ali povsem blizu pilotske kabine, nato pa je letalo strmoglavilo med Kreto in obalo Egipta. Razkrili so še, da je letalo naredilo obrat na levo za 90 stopinj, nato pa za 360 stopinj v desno ter zadelo morje.

Egiptovsko ministrstvo za letalstvo je potrdilo, da je bil najverjetnejši vzrok strmoglavljenja teroristični napad. Odgovornost za napad je prevzela skupina Islamska država, francoske oblasti pa so sporočile, da niso našle dokazov, da bi res šlo za teroristični napad.