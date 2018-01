Na zmenku naredila milijonsko škodo

HOUSTON – Ženska iz Teksasa se je znašla pred sodnikom, potem ko je preživela enega najhujših zmenkov svojega življenja. Ob tem naj bi naredila za več kot milijon evrov škode na dveh originalnih umetninah Andyja Warhola. V torek je 29-letna Lindy Lou Layman zanikala trditve svojega zmenka, izjemno vplivnega odvetnika Anthonyja Buzbeeja. Aretirali so jo na božični večer, ko naj bi v pijanem vandalskem pohodu po njegovi debelih osem milijonov evrov vredni hiši načrtno uničevala umetnine. Njen zagovornik Justin Keiter je vse obtožbe zanikal, hkrati pa ni želel povedati, kaj se je tistega večera dogajalo.

2 kipca sta zgrmela po tleh.

Buzbee, ki je tudi finančni podpornik predsednika Donalda Trumpa, je povedal, da je ženski poklical uber, da bi jo odpeljal domov, a ni želela oditi in se je skrila v njegovi hiši. Potem ko jo je našel, ji je znova poklical prevoz, kar pa jo je razjezilo, zato se je lotila treh slik in jih polila z rdečim vinom. Prav tako naj bi po tleh vrgla dva več deset tisoč evrov vredna kipca in ju uničila. Po nekaterih ocenah je naredila za milijon in pol dolarjev škode. Iz zapora so jo izpustili na božič, potem ko je plačala 25.000 evrov varščine. Sodnik ji je prepovedal uživanje alkoholnih pijač in navezovanje stikov z Anthonyjem, kar je sprejela. Če bo spoznana za krivo, lahko stakne celo dosmrtno ječo.