Na tekmi do smrti pohodili pet ljudi

Na tisoče navijačev se je poskušalo še pred tekmo prebiti na stadion, da bi si ogledali nedeljski prvenstveni obračun med ekipama Motague in Honduras Progres, a namesto slavja Honduras in prestolnica Tegucigalpa žalujeta.



Še pred začetkom je najmanj pet ljudi umrlo v stampedu, 25 je ranjenih – del krivde za to nosijo tudi možje postave. Policija je namreč poskušala vzpostaviti red, ko so tisoči navijačev pritisnili na vrata stadiona, a se niso umirili, kot je bil njihov namen; s solzivcem so povzročili še večji kaos in paniko pred stadionom. Množica je več ljudi pohodila, žrtve pa so umrle zaradi zadušitve in večkratnih zlomov, med umrlimi je nosečnica.



Tekma je bila razprodana, še več: prodali so več vstopnic, kolikor jih sprejme nacionalni stadion (30.000), ki je že bil poln, ko je na tisoče gledalcev poskušalo vstopiti z domnevno veljavnimi vstopnicami. Tisti, ki so ostali pred vrati, so besni krenili v nasilni preboj, v tem trenutku pa je bila primorana posredovati policija. Kakih 600 policistov je moralo navijače odstraniti od stadiona z vodnimi topovi in solzivcem, prav to pa se je izkazalo za napako.



Dva človeka sta umrla na stadionu, preostali pozneje v bolnišnici, je sporočila policija in dodala, da preiskava še poteka. Tekmo med gostitelji Motaguo in moštvom Honduras Progreso so vseeno odigrali, nogometaši Motague so zmagali s 3:0.