Na smučarski zabavi se je napil do smrti

V nedeljo je v slovitem alpskem smučarskem letovišču Val Thorens umrl 22-letni Matt Smith, študent Univerze v Oxfordu. V najvišje ležeče evropsko smučarsko letovišče se je odpravil v organizaciji univerze. Usodne noči se je udeležil zabave dodiplomskih študentov z Oxforda in Cambridgea. Lep čas je bil dogodek nepojasnjen, pojavila so se številna ugibanja, nekateri so celo sumili, da je bil umorjen. Rezultati obdukcije pa so razkrili, da je bila njegova smrt posledica zaužitega alkohola in zdravil. Nasilje ali vpletenost tretje osebe sta izključena. Najverjetneje je bila za mladeniča usodna kombinacija učinkovin za bodibilding in alkohola, rezultati uradne toksikološke raziskave pa bodo znani čez približno dva tedna.



Smith je obiskoval St John’s College, kjer je bil član veslaškega in ragbijevskega moštva. Francoski preiskovalci sumijo, da je užival zdravila na recept in preparate, ki so bili povezani z njegovo športno dejavnostjo. Državni tožilec Jean-Pascal Violet iz Albertvilla je potrdil, da je bila zanj verjetno usodna kombinacija alkohola in zdravil. »Priče so povedale, da je užival zdravila. Trenutno preverjamo, kaj so bila ta zdravila in ali so bila povezana z njegovim športnim udejstvovanjem.« Sum je še toliko večji, ker je bil Smith bodibilder. Njegov 48-letni oče Howard kategorično zavrača govorice, da je bil zasvojen s kokainom in heroinom. Prav tako naj ne bi bilo res, da se je za nekaj časa umaknil z univerze zaradi duševnih težav. »Zanikam lahko poročanja, da je Matt trpel zaradi mamil, je pa res, da je užival zdravila proti depresiji in protibolečinske tablete, ki so blažile njegove športne rane.« Oče je dodal, da je bila družina razočarana zaradi namigovanj o njegovi smrti.



Na zabavi je Smitha obšla slabost, poklicali so reševalce, žal pa je še pred njihovim prihodom doživel zanj usoden srčni zastoj. Pozneje se je izkazalo, da je prišel na letovišče v soboto s skupino prijateljev iz Velike Britanije in kmalu po prihodu začel popivati.



Vsakoletni izlet na smučišče je eden največjih dogodkov na vsakoletnem koledarju zabav obeh univerz. Ni skrivnost, da gre bolj za popivanje in druženje kot za smučanje. Prvi tovrstni izlet so organizirali daljnega 1922. v švicarskih Alpah, danes se ga udeleži okoli 3000 ljudi na leto. Leta 2010 so se ljudje zgražali, ko so se na facebooku pojavili posnetki študentov, ki so smučali v spodnjem perilu. Takrat so njihovo vedenje kot sramotno označili tudi britanski akademiki. Smith je nedavno končal trimesečno pripravništvo pri avkcijski hiši Sotheby's. Prav tako je delal pri podjetju, ki organizira smučarske izlete.