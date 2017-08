Na priljubljeni plaži: njemu razbili glavo, njo skupinsko posilili

RIMINI – Italijanska policija preiskuje skupinsko posilstvo poljske turistke in brutalno pretepanje njenega partnerja, kar naj bi se zgodilo na eni najbolj priljubljenih italijanskih plaž.

Po poročanju tiskovne agencije AP naj bi se incident zgodil v petek pozno zvečer na plaži v Riminiju, ki je pomembno jadransko turistično središče.

Poljska turista, stara 26 let, sta uživala na dopustu, ko naj bi do njiju prišli štirje moški. Sprva niso kazali znakov nasilja, a srečanje je kmalu postalo grozljivo. Moškega so brutalno pretepli in mu s steklenico razbili glavo, njegovo dekle pa odvlekli stran in jo vsi štirje posilili. Po brutalnem izživljanju so jo odvrgli v morje in pobegnili, poročajo italijanski mediji.

Oba nesrečnika so seveda sprejeli v bolnišnico, okrvavljena so našli mimoidoči. Policija je že prijela 19-letnika, ki pa trdi, da posilstva ni bilo in da si je Poljakinja to izmislila.