Na Pagu reševali Slovenca, bil je v šoku in podhlajen

PAG – Uslužbenci zadrske luške kapitanije so v torek rešili slovenskega jadralca, ki je popoldne v močnem vetru z manjšo jadrnico nasedel na grebenu pri otoku Pag, poročajo hrvaški mediji.

Moški, rojen leta 1965, je zgodaj popoldne plul po paškem arhipelagu, zaradi močnega juga pa ni mogel upravljati 4,5 metra dolge jadrnice, ki je zato nasedla, poroča hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo.

Potem ko so okoli 15.30 prejeli obvestilo, da je jadralec pogrešan, so začeli iskalno akcijo. Našli so ga ob 16.50. Bil je nepoškodovan, a v šoku in podhlajen. Odpeljali so ga na otok Vir, kjer ga je pregledalo zdravstveno osebje, a ni potreboval bolnišničnega zdravljenja, dodaja Hina.