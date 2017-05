Na otoku s 400 prebivalci tona kokaina

FAAITE – Ob atolu Faaite (Francoska Polinezija), ki ima samo 400 prebivalcev, je zagorela jahta. Po poročanju policije sta dva Španca želela pretihotapiti skoraj tono kokaina v francoske mednarodne vode, vendar sta doživela brodolom in ladja se je vžgala. Ko so v vodi plavali paketi kokaina, so si z njim postregli prebivalci otočka.

Veliko paketov so zakopali in kar nekaj kokaina že porabili, poroča BBC. To pa ni edini primer tihotapljenja kokaina, januarja letos so na tem področju zasegli 1,4 tone prepovedane substance na dveh ladjah.