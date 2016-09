Na obali Poreča odjeknili streli, dva poškodovana

POREČ – Na obali Poreča so v noči na soboto odjeknili streli. Zgodilo se je okoli četrte ure zjutraj pri gostinskem objektu Dva ferala na Obali maršala Tita.

V incidentu sta se poškodovala dva moška, a nista v smrtni nevarnosti. Istrska policijska uprava je sporočila, da so z ogledom in preiskavo ugotovili, da sta se 23-letnik in 52-letnik najprej verbalno, nato pa še fizično sprla z dvema moškima. Pri tem je eden od moških nekajkrat ustrelil in dva na srečo le ranil.

Zanimivo pa je, da meščani o dogodku ne vedo skoraj ničesar. Lastnik je dejal, da je lokal zaprl ob enih zjutraj, nato pa odšel domov.