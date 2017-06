Na Lošinju strmoglavilo letalo

MALI LOŠINJ – V petek okoli 13. ure je v bližini Malega Lošinja strmoglavilo manjše letalo. Kot poroča 24sata, so bili v letalu trije turisti srednjih let in so bili v nesreči huje poškodovani. Trojica je z manjšim športnim letalom Piper 28 leteli nad lošinjskim letališčem, ko je pilot iz neznanega razloga izgubil kontrolo nad letalom in strmoglavil v bližini turističnega naselja Kandija. Letalo je strmoglavilo na težko dostopnem terenu, globoko v gozdu, a so potnike reševalci našli v pol ure. Obstajala je velika nevarnost vžiga ali eksplozije.

»Eden izmed moških je sam zapustil letalo, druga dva smo morali reševati s tehničnim posegom,« so razkrili medijem. Vse tri so nato s helikopterjem odpeljali v reško bolnišnico. En moški ima več zlomov na rokah, nogah in drugod po telesu, druga dva pa sta prav tako hudo poškodovana, vendar je njuno stanje stabilno.

Letalo je popolnoma uničeno, po preiskavi pa bo jasno, zakaj je prišlo do strmoglavljenja.