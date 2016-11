Na letališču rodila in dojenčka umorila

COLOGNE – Policija je prijela žensko, ki naj bi umorila svojega otroka. To naj bi se zgodilo na nemškem letališču Cologne, ko se je 28-letnica vračala z dopusta s fantom. V taksiju so se začeli popadki, zato je hitro odšla na letališko stranišče, kjer je rodila. Potem naj bi mama z lastnimi rokami otroku prekrila nos in usta, vse dokler mali nesrečnež ni nehal dihati. S 25-letnim partnerjem naj bi trupelce zavila v jakno in ga strpala v potovalko, očka pa ga je odpeljal domov. A ženska, ki naj bi ji bilo ime Beate, ni šla z njim. Še vedno je močno krvavela, zato je morala poklicati pomoč. Reševalcem je dejala, da je pred štirimi tedni splavila in da krvavi, a zdravniki niso spregledali očitnih dejstev, da je morala roditi pred kratkim. Naposled je to priznala. Zdravniki so nemudoma obvestili policijo, ti pa so obiskali njun dom in našli trupelce.

Ni pa to edini tak primer. Prejšnji teden je v Avstriji ženska otroka rodila in ga odvrgla v koš na stranišču, saj ni želela zamuditi povezovalnega poleta v Ameriko, poroča The Sun.