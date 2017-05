Na letališču prijeli Slovenca, pri sebi so imeli 25 kosov orožja

NEW DELHI – Preiskovalci indijskega urada za boj proti kriminalu in tihotapljenju (DRI) so v okviru operacij v New Delhiju in zvezni državi Utar Pradeš razbili mednarodno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem orožja in delov zaščitenih živali. Pri tem so na letališču v New Delhiju prijeli tudi slovenskega državljana in dva njegova pomagača. Po navedbah predstavnikov DRI so slovenskega državljana in še dva Indijca, ki naj bi dobavljala orožje, prijeli v soboto na mednarodnem letališču Indire Gandhi v New Delhiju.

V Indijo so prispeli iz Slovenije preko Carigrada z letalsko družbo Turkish Airlines. Pri sebi so imeli 25 kosov nezakonito uvoženega orožja, je na svoji spletni strani v nedeljo poročal novičarski portal Indian Express, ki povzema izjave predstavnikov DRI.

Preiskovalci so v obsežni operaciji zasegli več kot 100 kosov strelnega orožja, izdelanega v Italiji, Avstriji in Nemčiji. Med drugim so zasegli tudi večjo količino indijskega denarja, kože leoparda in dele nekaterih zaščitenih živali.