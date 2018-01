Na Kosovu ubili srbskega politika

KOSOVSKA MITROVICA – Neznanec je v Kosovski Mitrovici streljal na vodjo civilne iniciative Srbija, demokracija, pravica Oliverja Ivanovića (64). Ivanovića, ki je ga je zadelo pet strelov, so prepeljali v bolnišnico, a ga niso uspeli oživiti, poroča srbski Blic.Policija je v okviru iskalne akcije zaprla severni del Kosovske Mitrovice.Srbski predsednik Aleksander Vučić je za danes sklical nujno sejo sveta za državno varnost, v Beograd pa se bodo iz Bruslja vrnili srbski pogajalci, ki bi se morali danes sestati s predstavniki Prištine.

Supruga Olivera Ivanovića: Uzeli su mi ga po drugi put, samo se on sada neće vratiti https://t.co/TPIhm2cK1y — Blic online (@Blic_online) January 16, 2018

Ivanovića je leta 2016 sodni svet misije EU na Kosovu Eulex obsodil na devet let zapora zaradi vojnih zločinov nad albanskim prebivalstvom leta 1999. Spoznali so ga za krivega spodbujanja pobojev civilistov, ki so jih srbske paravojaške sile aprila 1999 zajele v Kosovski Mitrovici. V priporu je preživel dve leti, aprila lani pa so ga izpustili. Julija lani so neznanci zažgali Ivanovićev avtomobil v Kosovski Mitrovici.