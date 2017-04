Na košarkarski tekmi najstnik izgubil zavest in umrl

ATENE – Tekma grške mladinske lige med moštvoma Aiolos Tavros in Ionikos Nea Philadelphia se je končala tragično za 18-letnika. Kot poroča Eurohoops.net, je v zadnji četrtini tekme Vassilis Georgaros prosil trenerje za menjavo, saj se ni počutil dobro.

Na klopi je nato izgubil zavest, vsi v bližini pa so mu priskočili na pomoč. Poklicali so tudi reševalce, ki so ga nemudoma prepeljali v bolnišnico. Oživljali so ga, a zaman. Mladi igralec Aiolosa se je za vedno poslovil.